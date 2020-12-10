Samsung может анонсировать процессоры для Galaxy S21 уже 15 декабря

Основой для этого слуха стал свежий видеоролик компании, в котором она поблагодарила своих же фанатов за преданность и поддержку в 2020 году, передаёт Gizmochina. В описании к нему Samsung добавила надпись: «Оставайтесь на связи до 15 декабря». Практически сразу же после появления видео на YouTube, в сети появились утечки, касающиеся анонса процессора Exynos 2100 в этот день.

Так это или нет — узнаем уже совсем скоро. Пока же напомним, что по последним данным, процессор будет построен по 5-нм техпроцессу. Чип будет иметь 8 ядер, разделённых на 1 главный, 3 производительных и 4 энергоэффективных ядра. Samsung Galaxy S21 на базе Exynos 2100 будут продаваться во всех странах, кроме США и Китая — на этих рынках Samsung устанавливает процессоры Qualcomm.