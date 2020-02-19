Samsung может добавить долгожданную функцию в Galaxy S20 по просьбе фанатов

Отметим, что на сегодняшний день владельцы Galaxy S20 сталкиваются с тем, что частота обновления экрана 120 Гц может работать исключительно вместе с разрешением FullHD+. В связи с данным ограничением пользователи оформили петицию в адрес южнокорейской компании, направленную на побуждение Samsung реализовать новую функцию, которая бы расширила диапазон режима обновления экрана 120 Гц. К слову, петицию уже подписали несколько тысяч человек.

Сейчас же инсайдер заявил, что компания уже начала работу над совершенствованием программного обеспечения в режиме максимального разрешения WQHD+ при частоте экрана 120 Гц. Предполагается, что новая функция будет готова уже через один или три месяца и будет работать в смартфонах линейки Samsung Galaxy S20.