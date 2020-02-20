Samsung может начать продажу ключевой технологии Galaxy Z Flip сторонним компаниям

Что интересно, сам материал для защиты экрана устройства разработан компанией Dowoo Insys, которая не просто сотрудничает с Samsung с 2013 года, но также и принадлежит вендору аж на 27,7%. Но несмотря на то, что сверхтонкое защитное стекло — это достаточно революционное решение, компания все же планирует продавать технологию и компаниям на стороне. Правда, стоит понимать, что на данном этапе об этом говорят лишь анонимные источники, приближенные к компании — сама Samsung по этому поводу никаких заявлений пока что не делала.

Напомним, что несмотря на то, что Galaxy Z Flip оснащен защитным стеклом, а не пластиком, смартфон уже успел попасть во множество скандалов, связанных именно с дисплеем. Так, одним из последних неудачных для гибкой раскладушки случаев можно назвать ситуацию, при которой владелец смартфон успел лишь раз сложить устройство, прежде чем оно у него треснуло в руках.