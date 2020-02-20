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Samsung может начать продажу ключевой технологии Galaxy Z Flip сторонним компаниям

Но это пока только слухи
Анонсированный совершенно недавно Samsung Galaxy Z Flip — это первый смартфон на рынке, который оснащен не пластиковым защитным слоем, а полноценным сверхтонким гибким стеклом. Как оказалось, корейский техногигант на полном серьезе может начать продажу данной ключевой технологии своей гибкой раскладушки сторонним компаниям.

Что интересно, сам материал для защиты экрана устройства разработан компанией Dowoo Insys, которая не просто сотрудничает с Samsung с 2013 года, но также и принадлежит вендору аж на 27,7%. Но несмотря на то, что сверхтонкое защитное стекло — это достаточно революционное решение, компания все же планирует продавать технологию и компаниям на стороне. Правда, стоит понимать, что на данном этапе об этом говорят лишь анонимные источники, приближенные к компании — сама Samsung по этому поводу никаких заявлений пока что не делала.

Напомним, что несмотря на то, что Galaxy Z Flip оснащен защитным стеклом, а не пластиком, смартфон уже успел попасть во множество скандалов, связанных именно с дисплеем. Так, одним из последних неудачных для гибкой раскладушки случаев можно назвать ситуацию, при которой владелец смартфон успел лишь раз сложить устройство, прежде чем оно у него треснуло в руках.