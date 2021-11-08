Samsung может отказаться от собственных процессоров в будущих смартфонах

Об изменении планов бренда заявил бывший сотрудник компании. Так, согласно его данным, бренд может и вовсе отказаться от собственных процессоров — SoC Exynos 2200— в будущих смартфонах. В частности, речь о смартфонах линейки Galaxy S22.

При данном сценарии все гаджеты нового поколения будут оборудованы чипом Qualcomm Snapdragon 898. Что интересно, такие процессоры получат не только устройства внутреннего рынка, но и других, в числе которых Европа и Азия. Отметим, что последние, как правило, получают смартфоны на базе Exynos. Отметим, что сама компания на этот счет никаких заявлений не делала.