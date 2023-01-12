Samsung может отказаться от выпуска Galaxy S24 Plus в следующем году

На мероприятии ожидается анонс трёх смартфонов: Galaxy S23, S23 Plus и Galaxy S23 Ultra. А уже в следующем году фанаты могут не досчитаться «потомка» одной из этих моделей. Сообщается, что Samsung, возможно, отменит выпуск модели Galaxy S24 Plus в 2024 году.

Об этом сообщили наши коллеги из южнокорейского издания The Elec. По их словам, Samsung рассматривает такую возможность из-за совокупности факторов, включая ослабление спроса на смартфоны в целом и отсутствие интереса потребителей к флагманам среднего уровня.

Отметим, что с чем-то похожим сталкиваются и другие производители. Яркий пример — провал модели iPhone 14 Plus в 2022-м. Да и исследование специалистов GfK показало, что на долю Plus-версию пришлось всего 17% продаж Galaxy S23, по сравнению с 38% и 45% для обычных S23 и S23 Ultra соответственно.