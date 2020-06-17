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Samsung может отложить выход нового складного смартфона Galaxy Fold 2 из-за дефицита защитных стекол
А также из-за незаконченности программного обеспечения
Samsung Galaxy Fold 2 — достаточно долгожданное устройство, так как это второе поколение, по сути, первого полноценного смартфона в мире. И хоть сам анонс новинки, как и ожидается, должен состояться в августе текущего года, выход устройства может быть отложено из-за дефицита защитных стекол и незаконченности его программного обеспечения.
По крайней мере, об этом говорят интернет-инсайдеры. Так, судя по их словам, компания не станет поступать как обычно — сначала подготовит первую партию девайсов, после чего анонсирует смартфон. Вместо этого компания практически одновременно проведет и анонс Galaxy Fold 2, и запустит производство устройства.
Связано это с двумя факторами: во-первых, компания до сих пор не смогла довести до ума программную составляющую нового смартфона, а во-вторых, Samsung столкнулась с дефицитом ультратонких защитных стекол (UTG). Напомним, что впервые данный вид стекол дебютировал еще в Galaxy Z Flip. При этом по заявлениям источников в цепочке поставок, дефицит на него будет сохраняться вплоть до начала 2021 года.