Samsung может отложить выход нового складного смартфона Galaxy Fold 2 из-за дефицита защитных стекол

По крайней мере, об этом говорят интернет-инсайдеры. Так, судя по их словам, компания не станет поступать как обычно — сначала подготовит первую партию девайсов, после чего анонсирует смартфон. Вместо этого компания практически одновременно проведет и анонс Galaxy Fold 2, и запустит производство устройства.

Связано это с двумя факторами: во-первых, компания до сих пор не смогла довести до ума программную составляющую нового смартфона, а во-вторых, Samsung столкнулась с дефицитом ультратонких защитных стекол (UTG). Напомним, что впервые данный вид стекол дебютировал еще в Galaxy Z Flip. При этом по заявлениям источников в цепочке поставок, дефицит на него будет сохраняться вплоть до начала 2021 года.