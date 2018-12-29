Samsung может представить на CES 2019 сворачивающийся в трубочку телевизор

На январской выставке CES 2018 компания LG Display представила прототип 65-дюймового OLED-дисплея, гибкого настолько, что может сворачиваться в рулон и в таком виде храниться. Теперь по её стопам решила пойти и Samsung.

Она уже запатентовала сворачивающийся телевизор. Если прототип LG сворачивается в базовый модуль, расположенный внизу и служащий подставкой, то экран телевизора Samsung протягивается между двумя вертикальными блоками и напоминает по виду древний свиток или гармошку. Вся конструкция крепится на подставке, как монитор.

Как ожидается, Samsung может показать свою разработку в живую уже на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе. От LG ожидается демонстрация уже не просто прототипа, а коммерческого образца.