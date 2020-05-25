Samsung может представить новый бюджетный смартфон Galaxy M01 на базе процессора Snapdragon 439

Так, если верить данным интернет-инсайдеров, то устройство сможет “похвастаться” не только работой на базе процессора Snapdragon 439, который, будем честны, уже заметно устарел, но и 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти постоянной. Более того, будет иметься расширить внутреннюю память за счет использования microSD-карт.

Прочие утечки указывают на то, что Galaxy M01 оснастят 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, основной камерой на 13 и 2 Мп, а также фронтальной камерой на 5 Мп. Емкость аккумулятора новинки составит 4000 мАч, а цена не превысит 150 долларов.