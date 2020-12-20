Samsung может представить смартфон с прозрачным экраном

Предполагается, что у уникального “прозрачного” смартфона Samsung все электронные элементы будут располагаться в блоках под или над экраном. Ожидается, что компания представит прототип уже в следующем году.

Помимо прочего, от компании ожидают в 2021 году и гаджета с трехсекционным экраном, способным складываться в двух местах. Таким образом, в развернутом виде устройство будет выступать в роли планшета. Упоминание о нем нашлось в патентной документации. Также источники сообщают и о выпуске нового аппарата со скручивающимся экраном.