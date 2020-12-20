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Samsung может представить смартфон с прозрачным экраном
И еще несколько необычных гаджетов
По данным источников, уже в следующем году южнокорейская компания Samsung должна удивить общественность сразу несколькими необычными устройствами. Одним из таких гаджетов может оказаться смартфон с прозрачным экраном.
Предполагается, что у уникального “прозрачного” смартфона Samsung все электронные элементы будут располагаться в блоках под или над экраном. Ожидается, что компания представит прототип уже в следующем году.
Помимо прочего, от компании ожидают в 2021 году и гаджета с трехсекционным экраном, способным складываться в двух местах. Таким образом, в развернутом виде устройство будет выступать в роли планшета. Упоминание о нем нашлось в патентной документации. Также источники сообщают и о выпуске нового аппарата со скручивающимся экраном.
Напомним, что уже 14 января состоится анонс флагманской серии смартфонов Galaxy S21.