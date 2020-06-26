Samsung может представить удешевленный флагман Galaxy S20 Lite уже осенью 2020 года

По крайней мере об этом заявляют последние утечки. Также в них говорится и о том, что работать новинка будет под управлением фирменной оболочки One UI 2.5, иметь 128 ГБ внутренней памяти и работать на мощном, но все еще не названном процессоре. Вряд ли это будет Snapdragon 865, так как в таком случае компания не сможет сделать из него доступное устройство.

Стоит отметить, что если Galaxy S20 Lite будет представлен осенью (судя по слухам, в октябре), то таким образом смартфон выйдет менее чем через год после релиза своего предшественника - Galaxy S10 Lite. Такая спешка, согласно мнению экспертов, может быть вызвана неудовлетворительным показателем продаж основной флагманской линейки Galaxy S20.