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Samsung может представить удешевленный флагман Galaxy S20 Lite уже осенью 2020 года
Менее чем через год после релиза Galaxy S10 Lite
Совсем недавно в сети появились разговоры о новом недорогом девайсе от Samsung, которое получило кодовое название Galaxy S20 Fan Edition. Как оказалось, под этим именем корейский техногигант может представить удешевленный флагман Galaxy S20 Lite, причем уже осенью 2020 года.
По крайней мере об этом заявляют последние утечки. Также в них говорится и о том, что работать новинка будет под управлением фирменной оболочки One UI 2.5, иметь 128 ГБ внутренней памяти и работать на мощном, но все еще не названном процессоре. Вряд ли это будет Snapdragon 865, так как в таком случае компания не сможет сделать из него доступное устройство.
Стоит отметить, что если Galaxy S20 Lite будет представлен осенью (судя по слухам, в октябре), то таким образом смартфон выйдет менее чем через год после релиза своего предшественника - Galaxy S10 Lite. Такая спешка, согласно мнению экспертов, может быть вызвана неудовлетворительным показателем продаж основной флагманской линейки Galaxy S20.