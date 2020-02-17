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Samsung может выпустить первый складной смартфон с невидимой селфи-камерой
Речь о Galaxy Fold 2
Автор сообщества мобильных разработчиков XDA Developers Макс Вайнбах, который является проверенным источником, заявил, что Samsung может выпустить первый складной смартфон с невидимой селфи-камерой. Так, по его словам, южнокорейский гигант планирует запустить Galaxy Fold 2 уже в этом году.
Инсайдер сообщил, что Galaxy Fold 2 получит 7,7- дюймовый Infinity Flex экраном, который защитят ультратонким стеклом. Также одной из ключевых особенностей смартфона является невидимая селфи-камера. Так, в обычное время объектив фронтальной камеры будет скрыт, проявляясь лишь в моменты совершения видеозвонков либо при фотографировании.
По словам Вайнбаха, представители южнокорейской компании запланировали провести официальную презентацию грядущего складного смартфона Galaxy Fold 2 уже летом текущего года.