Samsung может выпустить первый складной смартфон с невидимой селфи-камерой

Инсайдер сообщил, что Galaxy Fold 2 получит 7,7- дюймовый Infinity Flex экраном, который защитят ультратонким стеклом. Также одной из ключевых особенностей смартфона является невидимая селфи-камера. Так, в обычное время объектив фронтальной камеры будет скрыт, проявляясь лишь в моменты совершения видеозвонков либо при фотографировании.

По словам Вайнбаха, представители южнокорейской компании запланировали провести официальную презентацию грядущего складного смартфона Galaxy Fold 2 уже летом текущего года.