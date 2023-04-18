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08:34, 18 апреля 2023
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Samsung может заменить Google Поиск на ИИ-аналог от Microsoft

Неожиданное партнёрство

По данным The New York Times, поисковая система Microsoft Bing может сместить Google в ещё одном направлении.

Сообщается, что Samsung на полном серьёзе рассматривает возможность перехода с Google Поиска на Bing в качестве основного поисковика на своих смартфонах.

При этом пока что не совсем понятно, является ли причиной данного решения усиление Bing с помощью ИИ.

Инсайдеры отмечают, что Google взволнована потерей примерно $3 млрд годовых доходов от партнёрства с Samsung, из-за чего ускорила разработку своего искусственного интеллекта.

К слову, у Google может столкнуться с немалым число проблем на пути борьбы с ИИ Microsoft. Так, собственная разработка поискового гиганта — чат-бот Bard — был выпущен в прошлом месяце и встретил крайне смешанные отзывы.

Источник:Mashable
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#Samsung
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#Google Поиск
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