Samsung может заменить Google Поиск на ИИ-аналог от Microsoft

Сообщается, что Samsung на полном серьёзе рассматривает возможность перехода с Google Поиска на Bing в качестве основного поисковика на своих смартфонах.

При этом пока что не совсем понятно, является ли причиной данного решения усиление Bing с помощью ИИ.

Инсайдеры отмечают, что Google взволнована потерей примерно $3 млрд годовых доходов от партнёрства с Samsung, из-за чего ускорила разработку своего искусственного интеллекта.

К слову, у Google может столкнуться с немалым число проблем на пути борьбы с ИИ Microsoft. Так, собственная разработка поискового гиганта — чат-бот Bard — был выпущен в прошлом месяце и встретил крайне смешанные отзывы.