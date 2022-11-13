Samsung начал обновлять среднебюджетные смартфоны до Android 13 и One UI 5

Речь идёт о смартфоне Galaxy A73 5G. В России девайс можно купить от 41 тыс рублей, что заметно ниже цены на топовые устройства бренда.

Пока что корейский техногигант начал распространять обновление под номером A736BXXU2BVK2 исключительно в Малайзии. Но, судя по предыдущему опыту, уже совсем скоро апдейт доберётся и до остальных стран.

К сожалению, обновление несёт с собой лишь приход Android 13 и One UI 5.0. При этом в него не был вшит ноябрьский патч безопасности Google. Но есть и плюсы — Samsung внедрила в свежую прошивку «язык дизайна» Material You, обновлённые виджеты, функцию распознавания текста в приложении камеры и т.д.