Samsung начал урезать поддержку смартфонов Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra

Модели Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra, выпущенные в 2021 году, вскоре получат обновление до Android 15, после чего их поддержка будет ограничена раз в три месяца.

Ожидается, что перед этим Samsung выпустит еще один-два ежемесячных патча. Исключение — Galaxy S21 FE, который вышел позже и сохранит ежемесячные обновления.

Таким образом, флагманы 2021 года постепенно приближаются к завершению цикла поддержки, что соответствует политике Samsung по обновлению устройств в течение четырех лет.

В то же время более свежие смартфоны бренда (вроде той же линейки Galaxy S24) перешла на 7-летний цикл поддержки.