Samsung начала искать решения для улучшения работы батарей в будущих Galaxy S26

Опубликовано 03 июля 2025, 12:001 мин.
Samsung начала искать решения для улучшения работы батарей в будущих Galaxy S26Может быть задействован новый материал
Samsung, похоже, озадачена проблемой автономности и нормальной работы аккумуляторов в серии следующего года — Galaxy S26.
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В частности, Samsung сотрудничает с корейским подрядчиком ITM Semiconductor Co. Компании ищут специализированные решения для продления срока службы аккумуляторов в Galaxy S26.
Новый подрядчик Samsung разработает «схемы защиты аккумуляторов», изготовленные с использованием эпоксидного компаунда — многокомпонентной смеси полимеров, функциональных добавок, наполнителей и пигментов. Эти новые схемы будут регулировать подачу заряда: благодаря этому аккумуляторы Galaxy S26 будут защищены от перезарядки или слишком быстрой разрядки.
Источник:The Elec
Автор:Андрей Кадуков