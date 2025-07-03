Samsung начала искать решения для улучшения работы батарей в будущих Galaxy S26

В частности, Samsung сотрудничает с корейским подрядчиком ITM Semiconductor Co. Компании ищут специализированные решения для продления срока службы аккумуляторов в Galaxy S26.

Новый подрядчик Samsung разработает «схемы защиты аккумуляторов», изготовленные с использованием эпоксидного компаунда — многокомпонентной смеси полимеров, функциональных добавок, наполнителей и пигментов. Эти новые схемы будут регулировать подачу заряда: благодаря этому аккумуляторы Galaxy S26 будут защищены от перезарядки или слишком быстрой разрядки.