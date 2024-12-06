Samsung начала открытую бету One UI 7 на базе Android 15

Опубликовано 06 декабря 2024, 07:491 мин.
Samsung начала открытую бету One UI 7 на базе Android 15Полноценный релиз состоится в начале 2025-го
Samsung запустила открытую бета-версию оболочки One UI 7 на базе Android 15.
По информации от немецкого представительства компании, тестирование началось накануне, 5 декабря, для флагманских смартфонов Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra.
One UI 7 обещает значительные улучшения дизайна и новые функции, о чём ранее упоминалось на конференции SDC 2024.
Хотя релиз финальной версии ожидается в 2025 году, бета-релиз позволит пользователям первыми опробовать обновлённую систему. В дальнейшем доступ к тестированию получат и другие устройства.
Пока подтверждено, что бета стартует в Германии, но программа распространится и на другие страны. При этом уведомления о доступности обновления пользователи могут начать получать уже сегодня.