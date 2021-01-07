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Сегодня 13:51
Samsung начала принимать старые камеры в обмен на огромную скидку на Galaxy S21
В Таиланде
Samsung запустила выгодное предложение для жителей Таиланда. Так, южнокорейская компания предлагает сдать старую цифровую камеру в обмен на огромную скидку на флагманский смартфон Galaxy S21.
Стоит отметить, что несмотря на то, что новую линейку все еще не анонсировали, в Тайланде открыли регистрацию на новую линейку для каждого желающего. Так, людям предоставляется возможность зарегистрироваться, получив при этом специальный код. Первая сотня покупателей с кодом, сдавших старую цифровую камеру по программе trade-in, смогут купить новинку с огромной скидкой, а именно за 21 тайский бат, что в переводе соответствует 50 рублям.
В то же время, первая тысяча зарегистрированных пользователей может получить подарки и бонусы без необходимости сдавать старую камеру.