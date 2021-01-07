Samsung начала принимать старые камеры в обмен на огромную скидку на Galaxy S21

Стоит отметить, что несмотря на то, что новую линейку все еще не анонсировали, в Тайланде открыли регистрацию на новую линейку для каждого желающего. Так, людям предоставляется возможность зарегистрироваться, получив при этом специальный код. Первая сотня покупателей с кодом, сдавших старую цифровую камеру по программе trade-in, смогут купить новинку с огромной скидкой, а именно за 21 тайский бат, что в переводе соответствует 50 рублям.