Samsung начала продажи «доступного монстра автономности» Galaxy M62
Речь идёт о Galaxy F62, который в Индии продаётся за 330 долларов (24,4 тыс рублей) в версии 6/128 ГБ и 358 долларов (26,4 тыс рублей) за 8/128 ГБ. В свою очередь Galaxy M62, продажи которого стартовали в Малайзии, оценили в 494 доллара (36,5 тыс рублей) за версию 8/256 ГБ, пишет Gizmochina. Да, в Индии такой модификации просто нет в продаже, но несложный расчёт покажет, что наценка в случае с Galaxy M62 всё же выше.
По железу обошлось без изменений. Аккумулятор на 7000 мАч, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Фронтальная 32 Мп камера врезана в дисплей, а основная представлена квадромодулем на 64, 12, 5 и 5 Мп. В качестве основы для аппарат выступает чип Exynos 9825. Он же в своё время использовался при производстве флагманских Galaxy Note 10.