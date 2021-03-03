Samsung начала продажи «доступного монстра автономности» Galaxy M62

Речь идёт о Galaxy F62, который в Индии продаётся за 330 долларов (24,4 тыс рублей) в версии 6/128 ГБ и 358 долларов (26,4 тыс рублей) за 8/128 ГБ. В свою очередь Galaxy M62, продажи которого стартовали в Малайзии, оценили в 494 доллара (36,5 тыс рублей) за версию 8/256 ГБ, пишет Gizmochina. Да, в Индии такой модификации просто нет в продаже, но несложный расчёт покажет, что наценка в случае с Galaxy M62 всё же выше.