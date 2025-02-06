Samsung начала продажи стилуса S Pen, который даже за отдельную плату не получил Bluetooth

Опубликовано 06 февраля 2025, 07:151 мин.
Samsung начала продажи стилуса S Pen, который даже за отдельную плату не получил BluetoothЧто не понравилось тысячам пользователей
Galaxy S25 Ultra стал единственным смартфоном линейки, получившим поддержку S Pen.
Однако в этом году стилус лишился встроенного Bluetooth и аккумулятора, хотя его цена осталась прежней.
И вот, накануне, Samsung начала продавать «урезанный» S Pen для S25 Ultra отдельно за $49.99. Он доступен в черном, светло-сером и серебристом цветах.
Компания объяснила отсутствие Bluetooth низким спросом на связанные с ним функции. Однако пользователи не согласны — уже собрано более 6500 подписей под петицией с требованием вернуть функциональность в следующем поколении.
Интересно, что в январе на сайте Samsung появился пост, утверждавший, что Bluetooth-версия S Pen будет продаваться отдельно.
Позже компания признала это ошибкой — версия с Bluetooth в продаже не появится