Samsung начала продажи стилуса S Pen, который даже за отдельную плату не получил Bluetooth

Однако в этом году стилус лишился встроенного Bluetooth и аккумулятора, хотя его цена осталась прежней.

И вот, накануне, Samsung начала продавать «урезанный» S Pen для S25 Ultra отдельно за $49.99. Он доступен в черном, светло-сером и серебристом цветах.

Компания объяснила отсутствие Bluetooth низким спросом на связанные с ним функции. Однако пользователи не согласны — уже собрано более 6500 подписей под петицией с требованием вернуть функциональность в следующем поколении.

Интересно, что в январе на сайте Samsung появился пост, утверждавший, что Bluetooth-версия S Pen будет продаваться отдельно.

Позже компания признала это ошибкой — версия с Bluetooth в продаже не появится