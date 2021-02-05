Samsung начала продажи в России флагманской линейки смартфонов Galaxy S21

Galaxy S21+ доступен также в двух цветах («Черный Фантом» и «Фиолетовый Фантом») в версии 8/128 ГБ и по цене 89 990 рублей, в то время как версия на 8/256 ГБ стоит 94 990 рублей и имеет один дополнительный цвет корпуса — «Серый Фантом».