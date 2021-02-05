Samsung начала продажи в России флагманской линейки смартфонов Galaxy S21
Базовый Galaxy S21 предлагается двух цветовых вариантах («Серый Фантом» и «Фиолетовый Фантом») и по цене 74 990 рублей за версию 8/128 Гб. Версия смартфона на 8/256 ГБ получила два дополнительных цвета («Белый Фантом» и «Розовый Фантом»), а также ценник в 79 990 рублей.
Galaxy S21+ доступен также в двух цветах («Черный Фантом» и «Фиолетовый Фантом») в версии 8/128 ГБ и по цене 89 990 рублей, в то время как версия на 8/256 ГБ стоит 94 990 рублей и имеет один дополнительный цвет корпуса — «Серый Фантом».
Топовая вариация флагманского смартфона Samsung — Galaxy S21 Ultra — предлагается в двух цветах («Черный Фантом» и «Серебряный Фантом») во всех модификациях. Цена устройства составляет 109 990 рублей за версию 12/128 ГБ, 114 990 рублей за версию 12/256 ГБ и 127 990 рублей за версию 12/512 ГБ.
В официальном онлайн-магазине можно купить эксклюзивные расцветки корпуса для Galaxy S21+ и S21 Ultra. В магазинах-партнёрах, к слову, можно получить скидку на новинки от корейской компании. Та, например, в МВидео Samsung Galaxy S21 продаётся со скидкой 7 тыс рублей — смартфон можно купить за 67 990 рублей вместо рекомендованной цены 74 990 рублей.