Samsung начала производство продолжения недорого Galaxy A50

Анонсированный в начале года Samsung Galaxy A50 получился по-настоящему народным устройством. Не в последнюю очередь это связано с тем, что компании удалось создать смартфон, который был достаточно напичкан различными новыми технологиями, но при этом не стоил как “крыло от боинга”. По всей видимости, успех настолько вскружил голову корейскому гиганту, что он не стал дожидаться 2020 года и начал производство нового поколения в уже популярной линейке смартфонов.