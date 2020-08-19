Samsung начала российские продажи недорогого "монстра" автономности Galaxy M31s

Помимо этого, новинка также имеет большой 6.46-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD+ и вырезом для фронтальной камеры на 32 Мп посередине. Основная же камера смартфона имеет четыре модуля на 64, 12, 5 и 5 Мп.