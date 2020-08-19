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Samsung начала российские продажи недорогого "монстра" автономности Galaxy M31s
Отличный вариант для тех, кто ищет хороший аппарат за разумную цену
Samsung начала российские продажи недорогого "монстра" автономности Galaxy M31s — устройство может похвастаться аккумулятором емкостью 6 000 мАч!
Помимо этого, новинка также имеет большой 6.46-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD+ и вырезом для фронтальной камеры на 32 Мп посередине. Основная же камера смартфона имеет четыре модуля на 64, 12, 5 и 5 Мп.
В качестве основы в Galaxy M31s выступает фирменный процессор компании Exynos 9611, оперативной памяти в новинке 6 ГБ, а постоянной — 128 ГБ. Еще из интересного стоит отметить, что смартфон оснащен NFC-модулем для бесконтактной оплаты и поддерживает быструю проводную зарядку на 25 Вт.
Samsung Galaxy M31s представлен в двух цветовых вариантах — черном и синем — а его цена составляет 22 990 рублей.