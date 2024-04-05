Samsung начнет использовать «мобильный» процессор от Galaxy S25 на своих ноутбуках

Samsung начнет использовать «мобильный» процессор от Galaxy S25 на своих ноутбукахАмбициозная идея
Появилась информация, что процессор получит две версии с разными характеристиками.
Одна из версий Exynos 2500 получит впечатляющее 10-ядерное исполнение. По слухам, именно этот мощный вариант чипа найдет свое место в планшетах и ноутбуках Samsung Galaxy.
Менее производительная 8-ядерная версия, вероятно, будет использоваться в смартфонах линейки Galaxy S25.
Такой шаг выглядит логично: Samsung стремится снизить зависимость от Qualcomm и активнее переходить на собственные чипсеты.
Однако компании еще предстоит серьезная работа, чтобы восстановить доверие пользователей после неудачных опытов с прошлыми версиями Exynos.
Пока рано судить насколько точны эти слухи, но интересно будет посмотреть, сможет ли Exynos 2500 составить конкуренцию чипам Snapdragon в сегменте ноутбуков и планшетов.