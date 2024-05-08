Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Телефоны
Опубликовано 08 мая 2024, 07:54
1 мин.

Samsung начнет производить новейший 3-нм процессор для Galaxy S25 уже в ближайшие месяцы

Ждем
Компания Samsung объявила о скором начале массового производства нового процессора, выполненного по передовой 3-нм технологии.
Samsung начнет производить новейший 3-нм процессор для Galaxy S25 уже в ближайшие месяцы
© ITHome

Сообщается, что в процессе будет использоваться метод обрамляющего затвора (GAA). При этом новый чип станет основной для будущих флагманских смартфонов компании, таких как Galaxy S25.

Новинка представляет собой систему на чипе (SoC), включающую CPU и GPU, а также множество модулей IP, разработанных совместно с компанией Synopsys, специализирующейся на электронном дизайне.

Samsung утверждает, что благодаря новейшим разработкам и использованию искусственного интеллекта в процессе проектирования, компании удалось значительно повысить производительность и эффективность чипа.

Заявляется, что процессор обладает улучшенной архитектурой и оптимизированной системой энергопотребления, что обеспечивает лучшую производительность при сниженном «жоре батареи» по сравнению с предыдущими моделями.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#процессор
,
#Samsung