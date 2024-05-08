Samsung начнет производить новейший 3-нм процессор для Galaxy S25 уже в ближайшие месяцы

Сообщается, что в процессе будет использоваться метод обрамляющего затвора (GAA). При этом новый чип станет основной для будущих флагманских смартфонов компании, таких как Galaxy S25.

Новинка представляет собой систему на чипе (SoC), включающую CPU и GPU, а также множество модулей IP, разработанных совместно с компанией Synopsys, специализирующейся на электронном дизайне.

Samsung утверждает, что благодаря новейшим разработкам и использованию искусственного интеллекта в процессе проектирования, компании удалось значительно повысить производительность и эффективность чипа.

Заявляется, что процессор обладает улучшенной архитектурой и оптимизированной системой энергопотребления, что обеспечивает лучшую производительность при сниженном «жоре батареи» по сравнению с предыдущими моделями.