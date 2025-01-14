Samsung начнет скупать смартфоны Galaxy у пользователей без необходимости покупать новый взамен

Инициатива стартует в Южной Корее уже сегодня, 14 января. Пользователи смогут оценить стоимость своего устройства на сайте компании и отправить его через курьерскую службу.

После этого Samsung оценит состояние смартфона по трем категориям: «Отличное», «Хорошее» или «На переработку», и переведет владельцу соответствующую компенсацию.

В рамках программы принимаются популярные модели, включая последние устройства из серий Galaxy S20, S21, S22, S23, а также Galaxy Z Flip и Z Fold.

Компания уже заявила о планах расширить программу на другие страны, но пока без уточнения сроков. Пока что планшеты, ноутбуки и умные часы не участвуют в программе.