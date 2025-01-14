Телефоны
Опубликовано 14 января 2025, 07:08
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Samsung начнет скупать смартфоны Galaxy у пользователей без необходимости покупать новый взамен

Непривычный подход
Samsung анонсировала запуск программы Galaxy Easy Compensation, которая позволяет пользователям продавать старые смартфоны линейки без обязательной покупки нового устройства.
Samsung начнет скупать смартфоны Galaxy у пользователей без необходимости покупать новый взамен
© SamMobile

Инициатива стартует в Южной Корее уже сегодня, 14 января. Пользователи смогут оценить стоимость своего устройства на сайте компании и отправить его через курьерскую службу.

После этого Samsung оценит состояние смартфона по трем категориям: «Отличное», «Хорошее» или «На переработку», и переведет владельцу соответствующую компенсацию.

В рамках программы принимаются популярные модели, включая последние устройства из серий Galaxy S20, S21, S22, S23, а также Galaxy Z Flip и Z Fold.

Компания уже заявила о планах расширить программу на другие страны, но пока без уточнения сроков. Пока что планшеты, ноутбуки и умные часы не участвуют в программе.

Источник:SamMobile
Автор:Булат Кармак
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