Samsung начнёт поддерживать обновления для дешёвых телефонов в течение шести лет

Samsung будет предлагать шесть лет обновлений операционной системы и исправлений безопасности, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущей политикой вендора. Обычно дешёвые устройства Samsung получали только четыре обновления ОС и в течение пяти лет для них выпускались патчи безопасности.

Издание Tech Outlook отмечает, что если Samsung выйдет на необходимую стабильность и регулярность поставляемых обновлений, то сделает важный шаг вперёд для бюджетных Android-телефонов, поскольку многие из них предлагают меньше обновлений и меньший срок поддержки. Причём некоторые флагманские телефоны других производителей, такие как OnePlus 12 и Xiaomi 14, также предлагают только четыре основных обновления и пять лет патчей безопасности.

Отмечается, что хотя Galaxy A16 5G не будет иметь такой длительный срок поддержки, как Pixel 8a, который предлагает семь лет обновлений, его низкая цена делает его привлекательным вариантом для потребителей, которым требуются долгосрочные обновления по доступной цене.