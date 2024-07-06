Samsung начнёт выпускать более тонкую версию Galaxy Z Fold 6 в конце 2024 года

Galaxy Z Fold 6 Slim (тонкий) уже выпущен. Представлена модель будет 10 июля на презентации новинок Samsung. Согласно источнику, до последнего времени график производства этой модели «оставался неясным», но недавно вендор это исправил. Ожидается, что Slim появится в продаже в четвёртом квартале 2024 года; примерно в эти сроки начнётся и его массовое производство.

Как сообщается, на китайский рынок будет отгружено порядка 500 тысяч штук. Всё это ради конкуренции с китайскими производителями, предлагающими широкое оснащение и относительно низкие цены. И в целом смартфон будет продаваться в ограниченном числе стран.

Galaxy Z Fold 6 получит 6,5" внешний и 8" внутренний дисплеи. За счёт внутреннего дисплея Fold 6 Slim — модель с самым большим экраном в этой линейке. Эта же модель самая тонкая и с улучшенными характеристиками.

Ещё одно отличие модели Slim от базовой Galaxy Z Fold 6 — отсутствие поддержки стилуса S Pen. А сделано это для того, чтобы сделать смартфон тоньше: из системы удалён дигитайзер — графическое устройство ввода, распознающее движения и нажатия стилуса.