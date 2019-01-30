Samsung начнёт выпускать смартфоны с 1000 ГБ на внутренней памяти

Компания Samsung Electronics объявила о начале массового производства флеш-памяти типа eUFS 2.1 объёмом в 1 ТБ для смартфонов . Это первый в мире модуль такого типа и такой ёмкости.

Размер модуля составляет 11,5 х 13 мм. Он предлагает в два раза больший объём по сравнению с прошлым решением Samsung на 512 ГБ. Он включает 16 слоёв 512-гигабитной флеш-памяти V-NAND и новый проприетарный контроллер.

С таким накопителем пользователи смогут хранить на смартфоне до 260 десятиминутных видеороликов в формате 4K UHD (3840 х 2160 пикселей). Для сравнения, при использовании самого распространённого объёма флеш-памяти в 64 ГБ на смартфоне можно хранить до 13 аналогичных видео.

Новые модули памяти также обеспечивают высокую скорость — до 1000 МБ/с при последовательном чтении и 260 МБ/с при последовательной записи, до 58 тысяч операций ввода/вывода в секунду при произвольном чтении и до 50 тысяч при произвольной записи. По словам производителя, это в два раза больше обычного 2,5-дюймового SSD с интерфейсом SATA. Видео на 5 ГБ можно будет передать на NVMe SSD всего за 5 секунд, что в 10 раз быстрее по сравнению с карточками microSD.

Как ожидается, первым смартфоном с таким накопителем станет Samsung Galaxy S10+. Анонс серии Galaxy S10 запланирован на 20 февраля.