Samsung наконец-то обновит дизайн флагманов, начиная с Galaxy S25

Инсайдеры Tech_Reve и yeux1122 утверждают, что Samsung готовится изменить дизайн и концепцию серии Galaxy S25. Новые смартфоны не будут копией Galaxy S24, как это было с S24 по отношению к S23.

Ожидается, что младшая модель Galaxy S25 получит увеличенный экран: диагональ вырастет с 6.2 до 6.36 дюйма. Для сравнения, такой же размер дисплея имеет Xiaomi 14, который позиционируется как компактный смартфон на фоне других Android-флагманов.

До презентации Galaxy S25 еще много времени, поэтому нас ждет еще много утечек и слухов. Окончательный дизайн, скорее всего, тоже будет раскрыт инсайдерами до официального анонса.

Что же еще нового может нас ждать в Galaxy S25?