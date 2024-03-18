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Телефоны
Опубликовано 18 марта 2024, 06:30
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Samsung наконец-то обновит дизайн флагманов, начиная с Galaxy S25

И увеличит размер дисплея
Хотя флагманская серия Samsung Galaxy S24 только недавно поступила в продажу, уже ходят слухи о грядущем поколении смартфонов.

Инсайдеры Tech_Reve и yeux1122 утверждают, что Samsung готовится изменить дизайн и концепцию серии Galaxy S25. Новые смартфоны не будут копией Galaxy S24, как это было с S24 по отношению к S23.

Ожидается, что младшая модель Galaxy S25 получит увеличенный экран: диагональ вырастет с 6.2 до 6.36 дюйма. Для сравнения, такой же размер дисплея имеет Xiaomi 14, который позиционируется как компактный смартфон на фоне других Android-флагманов.

До презентации Galaxy S25 еще много времени, поэтому нас ждет еще много утечек и слухов. Окончательный дизайн, скорее всего, тоже будет раскрыт инсайдерами до официального анонса.

Что же еще нового может нас ждать в Galaxy S25?

  • Новые камеры: Samsung может улучшить камеры во всех моделях S25, добавив новые функции и датчики.
  • Более быстрый процессор: ожидается, что Galaxy S25 будет работать на базе Snapdragon 8 Gen 4.
  • Улучшенная автономность: Samsung может увеличить емкость аккумуляторов или оптимизировать энергопотребление.
  • Новые функции: не исключено, что Samsung добавит в Galaxy S25 новые функции, о которых пока мало что известно.
Источник:Twitter
Автор:Булат Кармак
Тег:
#Samsung