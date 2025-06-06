Samsung намекнула на появление новой складной модели — Galaxy Z Fold 7 Ultra

Вендор подчёркивает важность обратной связи с потребителями при формировании своих продуктов, стремясь включить в новое устройство, получившее название «Ultra experience» (Ultra-опыт), увеличенные экраны, улучшенное качество камеры, а также инновационные функции для общения и творчества. Samsung позиционирует будущую модель не просто как форм-фактор книжки, в котором можно уместить множество функций, а как нечто принципиально новое в «уменьшенном и более портативном форм-факторе».

Samsung делает упор на функциях искусственного интеллекта, упоминая об ИИ-агенте, который может помогать пользователям в решении различных задач, таких как поиск ресторанов, бронирование столиков и управление сообщениями. Компания обещает, что ИИ-инструменты упростят работу пользователей благодаря оптимизированным обмену сообщениями, просмотру веб-страниц и игровым действиям, специально разработанным для складного формата Galaxy Ultra.