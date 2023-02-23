Samsung научила Galaxy S23 самостоятельно отвечать на входящие звонки голосом владельца смартфона

Но сейчас корейский гигант пошёл ещё дальше и анонсировал новую функцию для своего мобильного помощника Bixby. Речь идёт о создании копии голоса владельца телефона, генерируемого искусственным интеллектом.

Называется новая возможность прямолинейно — «Custom Voice Creator». На данный момент она доступна лишь на устройствах серии Galaxy S23 и поддерживается лишь корейский язык.