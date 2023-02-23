Samsung научила Galaxy S23 самостоятельно отвечать на входящие звонки голосом владельца смартфона

Samsung научила Galaxy S23 самостоятельно отвечать на входящие звонки голосом владельца смартфонаА «revolution» как всегда со сцены будут кричать на презентации Apple
Не так давно Samsung представила свою флагманскую линейку — Galaxy S23. Уже на презентации компания смогла удивить возможностями новеньких смартфонов.
Фото: Samsung
Но сейчас корейский гигант пошёл ещё дальше и анонсировал новую функцию для своего мобильного помощника Bixby. Речь идёт о создании копии голоса владельца телефона, генерируемого искусственным интеллектом.
Называется новая возможность прямолинейно — «Custom Voice Creator». На данный момент она доступна лишь на устройствах серии Galaxy S23 и поддерживается лишь корейский язык.
TechCrunch
Правда, в Samsung уже заявили о планах сделать её доступной на прочих языках и в других сценариях использованиях помимо телефонных звонков.
Прямо сейчас функция может использоваться для ответа на телефонные звонки в отсутствие пользователя путём ввода сообщения, которое Bixby зачитает звонящему голосом пользователя.