Samsung научит Galaxy S11 определять уровень стресса владельца

И что самое интересное, по данным зарубежного портала LetsGoDigital, данная технология уже полностью готова к коммерческому внедрению. В связи с этим эксперты склонны полагать, что инфракрасный спектрометр будет внедрен уже в ближайших флагманских смартфонах Samsung — Galaxy S11 и Galaxy S11 Plus. Дата выхода устройств ожидается уже в феврале-марте 2020 года.