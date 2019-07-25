Samsung назвал характеристики улучшенной версии гибкого смартфона, который поступит в продажу

Связано это с тем, что первая тестовая партия Galaxy Fold, которую компания Samsung разослала СМИ и блогерам, имела в себе огромное количество недоработок. У каждого своя история поломки складного смартфона от корейцев, но у всех общая проблема — устройство было настолько сырым, что не было предназначено для выхода на массовый рынок в том виде, в каком оно существовал на апрель 2019 года. К счастью, Samsung не отчаялись, не опустили руки, а начали усердно дорабатывать свой самый инновационный продукт последних нескольких лет.

И вот сейчас компания Samsung Electronics объявила о финальном этапе тестирования Galaxy Fold. Складной смартфон компании получил ряд обновлений: • Верхний защитный слой дисплея Infinity Flex увеличен и теперь прилегает вплотную к рамке устройства. • Верхняя и нижняя части шарниров укреплены новыми защитными крышками. • Под дисплеем расположены дополнительные слои металла для усиления защиты экрана. • Зазор между шарниром и корпусом Galaxy Fold уменьшен.

К слову, старт продаж складного смартфона компании ожидаются уже в сентябре. Одновременно с этим, Samsung продолжает работу над оптимизацией большего числа приложений и сервисов для Samsung Galaxy Fold.