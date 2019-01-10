Samsung назвала дату анонса флагманских смартфонов Galaxy S10

Компания Samsung официально подтвердила дату анонса следующего поколения флагманских смартфонов Galaxy S10. Дебют состоится на мероприятии Unpacked, назначенном на 20 февраля 2019 года.

Это всего за несколько дней до открытия выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля. Как ожидается, приём предварительных заказов на Galaxy S10 откроется в день анонса, а продажи начнутся 8 марта.

По неофициальным данным, в серию войду три основные модели — продвинутая 6,4-дюймовая Galaxy S10+, базовая 6,1-дюймовая Galaxy S10, упрощённая 5,8-дюймовая Galaxy S10 Lite или Galaxy S10 E. Также ожидается отдельная вариация с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Одновременно с флагманскими смартфонами Samsung может представить новые смарт-часы Galaxy Watch и финальный вариант складного смартфона.