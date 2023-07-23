Samsung назвала устаревшие модели, которые обновят до Android 14

00:48, 23 июля 2023
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Samsung назвала устаревшие модели, которые обновят до Android 14После этого поддержка прекратится
Компания Samsung обновит несколько устаревших моделей до Android 14.
Обычно вендор адаптирует под свои девайсы две последующие версии Android, вышедшие после релиза устройств. Программа поддержки распространяется как на младшие и средние модели, так и на флагманы. В данном случае речь идёт о смартфонах Galaxy A52, Galaxy A52s, Galaxy A52 5G и Galaxy A72, а также планшете Galaxy Tab S7 FE.
Все модели вышли в 2021 году и по умолчанию работали под управлением Android 11. В этом отношении Samsung отступит от своей практики и распространит поддержку на третью версию ОС после выхода устройств. Но эти модели одни из последних, в дальнейшем от этой практики компания откажется.
Источник:SamMobile
Автор:Андрей КадуковТеги: