Samsung назвала устаревшие модели, которые обновят до Android 14

Обычно вендор адаптирует под свои девайсы две последующие версии Android, вышедшие после релиза устройств. Программа поддержки распространяется как на младшие и средние модели, так и на флагманы. В данном случае речь идёт о смартфонах Galaxy A52, Galaxy A52s, Galaxy A52 5G и Galaxy A72, а также планшете Galaxy Tab S7 FE.

Все модели вышли в 2021 году и по умолчанию работали под управлением Android 11. В этом отношении Samsung отступит от своей практики и распространит поддержку на третью версию ОС после выхода устройств. Но эти модели одни из последних, в дальнейшем от этой практики компания откажется.