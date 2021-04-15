Samsung не нашла места для стилуса в корпусе нового складного Galaxy Z Fold 3

Причиной такого откровенно непопулярного решения могли стать два аспекта, пишет Android Authority. Первая — банальная нехватка места в корпуса Galaxy Z Fold под S Pen. Прежние утечки гласили, что новинка будет заметно тоньше предшественника.

Вторым вариантом того, почему Samsung не стала внедрять «углубление» под стилус, может оказаться банально финансовый вопрос. Отделив аксессуар от смартфона, компания может выпускать различные чехлы и прочую атрибутику для него.

Напомним, что свежие данные говорят о том, что анонс Galaxy Z Fold 3 (вместе с Galaxy Z Flip 2) состоится уже в июле 2021 года.