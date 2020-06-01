Samsung не смогла исправить фокусировку в главной камере Galaxy S20 Ultra и переключила ее на другой модуль

Для тех, кто не в курсе или забыл, напомним, что суть проблемы заключалась в следующем: основной 108 Мп модуль камеры Galaxy S20 Ultra имеет длинное фокусное расстояние. В связи с этим ему крайне сложно фокусироваться на объектах, расположенных на достаточно близком к нему расстояниях. Изначально Samsung пыталась “побороть” проблему программными методами, но в итоге, поняв, что у нее ничего не получится, южнокорейская корпорация приняла решение добавить одну-единственную функцию для смягчения ситуации.

Так, после установки свежего обновления, в момент, когда пользователь попытается сделать фото объекта вблизи, Galaxy S20 Ultra понимает, что у него возникают проблемы с фокусировкой из-за несовершенства 108 Мп модуля. В связи с этим смартфон демонстрирует кнопку Close-up Zoom, после нажатия на которую в камере выставляется уровень масштабирования 1,5х.