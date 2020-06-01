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Samsung не смогла исправить фокусировку в главной камере Galaxy S20 Ultra и переключила ее на другой модуль

Так закончилась эпопея вокруг одного из главных недостатков южнокорейского флагмана
Samsung, практически сразу после релиза нового флагмана Galaxy S20 Ultra, столкнулась со шквалом критики со стороны как фанатов бренда, так и обычных пользователей — все они сетовали на то, что основной 108 Мп модуль камеры работает с проблемами, в первую очередь связанными с автофокусировкой. Компания долгое решение билась над решением данной проблемы, но в итоге все же не смогла ее исправить, переключив автофокусировку на другой модуль камеры.

Для тех, кто не в курсе или забыл, напомним, что суть проблемы заключалась в следующем: основной 108 Мп модуль камеры Galaxy S20 Ultra имеет длинное фокусное расстояние. В связи с этим ему крайне сложно фокусироваться на объектах, расположенных на достаточно близком к нему расстояниях. Изначально Samsung пыталась “побороть” проблему программными методами, но в итоге, поняв, что у нее ничего не получится, южнокорейская корпорация приняла решение добавить одну-единственную функцию для смягчения ситуации.

Так, после установки свежего обновления, в момент, когда пользователь попытается сделать фото объекта вблизи, Galaxy S20 Ultra понимает, что у него возникают проблемы с фокусировкой из-за несовершенства 108 Мп модуля. В связи с этим смартфон демонстрирует кнопку Close-up Zoom, после нажатия на которую в камере выставляется уровень масштабирования 1,5х.

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