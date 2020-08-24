Samsung не смогла исправить проблему дисплея даже в новом Galaxy Note 20 Ultra
Если верить заявлениям интернет-инсайдеров и пользователей, среди новинок корейского гиганта, подверженных “позеленению” дисплея, числятся не только смартфоны линейки Galaxy Note 20, но и фирменные планшеты Samsung - Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+. При этом, если в случае с Galaxy S20 проблема появлялась лишь на смартфонах на базе процессора Qualcomm Snapdragon, то сейчас с ней сталкиваются и владельцы Galaxy Note 20 Ultra с SoC Exynos.
Напомним, что компания Samsung не единственная, кому пришлось столкнуться с подобными дефектами экрана. Чуть ранее о проявлении точно такой же проблемы заявляли владельцы iPhone 11, Google Pixel 4, OnePlus 8 Pro и OnePlus Nord. При этом последняя даже утверждала, что так работают дисплеи, выполненные по технологии OLED и в этом нет ничего страшного.