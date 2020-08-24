Samsung не смогла исправить проблему дисплея даже в новом Galaxy Note 20 Ultra

Если верить заявлениям интернет-инсайдеров и пользователей, среди новинок корейского гиганта, подверженных “позеленению” дисплея, числятся не только смартфоны линейки Galaxy Note 20, но и фирменные планшеты Samsung - Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+. При этом, если в случае с Galaxy S20 проблема появлялась лишь на смартфонах на базе процессора Qualcomm Snapdragon, то сейчас с ней сталкиваются и владельцы Galaxy Note 20 Ultra с SoC Exynos.