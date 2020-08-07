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Samsung не смогла избавиться в Galaxy Z Fold 2 от крупного недостатка предшественника
Теперь надежда на следующее поколение устройства
Многие жаловались на то, что в первом поколении Samsung Galaxy Fold имелся явный изгиб посреди раскрытого дисплея. Во время презентации могло сложиться ощущение, что корейский техногигант решить данную проблему, но как бы не так — компания так и не смогла избавиться в Galaxy Z Fold 2 от крупного недостатка предшественника.
Сначала об этом стало известно на основе “живых” фото новинки, появившихся в сети спустя какое-то время после презентации. Затем различные блогеры начали делиться видеоматериалами о Galaxy Z Fold 2. В их числе оказался и популярный интернет-инсайдер Бен Гескин — он опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост, к которому прикрепил видеодемонстрацию новинки от Samsung.
Напомним, что Galaxy Z Fold 2 — это третье устройство компании, оснащенное гибким дисплеем. Первыми двумя были оригинальный Galaxy Fold и раскладушка нового поколения Samsung Galaxy Z Flip.