Samsung не сможет выпустить обновление, активирующее 120 Гц при максимальном разрешении

Так, достаточно авторитетный ресурс AnandTech рассказал о том, что в Galaxy S20 существует аппаратные несовершенства, мешающие реализации долгожданной функции. Речь идет о том, что компания использует лишь одну линию MIPI к микросхеме DDIC, что в свою очередь заметно ограничивает пропускную способность системы. По словам специалистов, именно из-за данного аспекта Samsung была вынуждена отказаться от режима 2K/120 Гц в серии Galaxy S20. При этом тот факт, что компания OnePlus использует двойной интерфейс MIPI, привело к тому, что в OnePlus 8 Pro имеется данный режим.

Напомним, что в связи с отсутствием повышенной частоты обновления экрана при разрешении 2К, пользователи линейки Galaxy S20 начали подписывать петицию, с требованием к компании выпустить соответствующее обновление, “включающее” столь желанный режим.