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Samsung не сможет выпустить обновление, активирующее 120 Гц при максимальном разрешении

И все из-за проблем на уровне проектировании смартфона
Последние несколько месяцев пользователи по всему миру просят компанию Samsung “включить” частоту обновления 120 Гц при максимальном разрешении. Но, судя по всему, компания не сможет выпустить соответствующее обновление в связи с аппаратными ограничениями своего флагмана.

Так, достаточно авторитетный ресурс AnandTech рассказал о том, что в Galaxy S20 существует аппаратные несовершенства, мешающие реализации долгожданной функции. Речь идет о том, что компания использует лишь одну линию MIPI к микросхеме DDIC, что в свою очередь заметно ограничивает пропускную способность системы. По словам специалистов, именно из-за данного аспекта Samsung была вынуждена отказаться от режима 2K/120 Гц в серии Galaxy S20. При этом тот факт, что компания OnePlus использует двойной интерфейс MIPI, привело к тому, что в OnePlus 8 Pro имеется данный режим.

Напомним, что в связи с отсутствием повышенной частоты обновления экрана при разрешении 2К, пользователи линейки Galaxy S20 начали подписывать петицию, с требованием к компании выпустить соответствующее обновление, “включающее” столь желанный режим.

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