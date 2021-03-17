Samsung не выпустит новые смартфоны серии Galaxy Note в этом году

Об это рассказал генеральный директор Samsung Electronics Дон Чжин Ко (Dong-jin Koh) в рамках 52-го собрания акционеров. Ранее в сети говорили о том, что Samsung и вовсе полностью отменит серию Galaxy Note. Однако представитель технологического гиганта заверил, что полностью отказываться от этой серии в планах у компании не было.

Он также сообщил о том, когда стоит ждать новинок Galaxy Note. ”Мы не отказываемся от выпуска новых продуктов Galaxy Note. Меняется график, но в следующем году мы готовимся продолжить линейку”, - поделился глава Samsung Electronics Дон Чжин Ко.