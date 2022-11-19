Samsung недовольна темпом обновления своих смартфонов до Android 13. С Android 14 всё будет быстрее

Samsung недовольна темпом обновления своих смартфонов до Android 13. С Android 14 всё будет быстрееХотя казалось бы, куда быстрее
Смартфоны Samsung достаточно быстро получили апдейт до новейшей Android 13. Особенно это коснулось флагманских линеек разных лет.
Но корейский производитель, как оказалось, остался недоволен тем, как всё прошло. На фоне этого представители бренда даже связались с Google с целью наладить процесс раскатки обновления в следующем году.
В Samsung заявили, что развёртывание One UI 5 хоть и чувствует себя комфортно, в следующий раз оно должно пройти ещё быстрее. Достигнуть этого можно будет за счёт укрепления сотрудничества с Google.
Не менее важным в компании назвали и прислушивание к отзывам пользователей.
Напомним, что выпуск Android 13 с One UI 5 началось ещё в октябре. Тогда его получили такие линейки, как Galaxy S22, Fold 4 и Flip 4, S21 и Tab S8.