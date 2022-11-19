Samsung недовольна темпом обновления своих смартфонов до Android 13. С Android 14 всё будет быстрее

Но корейский производитель, как оказалось, остался недоволен тем, как всё прошло. На фоне этого представители бренда даже связались с Google с целью наладить процесс раскатки обновления в следующем году.

В Samsung заявили, что развёртывание One UI 5 хоть и чувствует себя комфортно, в следующий раз оно должно пройти ещё быстрее. Достигнуть этого можно будет за счёт укрепления сотрудничества с Google.

Не менее важным в компании назвали и прислушивание к отзывам пользователей.

Напомним, что выпуск Android 13 с One UI 5 началось ещё в октябре. Тогда его получили такие линейки, как Galaxy S22, Fold 4 и Flip 4, S21 и Tab S8.