Samsung неожиданно выпустила обновления для флагманов 2015 года

Отдельного упоминания стоит тот факт, что устройства, получившие свежий апдейт, официально не поддерживаются компанией последние два года, сообщает SamMobile. Но вот корейский техногигант сначала выпустил обновление под номером N920SKSS2DTJ2 для Galaxy Note 5 в Южной Корее, а затем в Европе, после чего Galaxy S6, Galaxy S6 edge и Galaxy S6 edge+ также начали получать прошивки G92xSKSS3ETJ1 и G928SKSS3DTJ3.

Удивителен и тот факт, что Samsung не опубликовала список изменений, которые приносит свежий апдейт. По словам владельцев обновленных смартфонов, их устройства продолжили работать на прежней версии ОС (Android 7.0 Nougat), также как не получили новых патчей безопасности (они остались в версии от сентября 2018 года).