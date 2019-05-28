Samsung обещает сверхскоростную зарядку смартфонов

SE8A – первый в отрасли контроллер питания, в который встроен элемент безопасности для дополнительной защиты устройства, такие как хранение ключа безопасности, а также кодирование и декодирование конфиденциальных данных. Он поддерживает аутентификацию USB Type-C Authentication, программу, основанную на сертификатах для зарядных устройств и другой техники USB Type-C, которая предотвращает некорректное использование неавторизированных продуктов

Новые контроллеры питания соответствуют современным требованиям для быстрой зарядки USB-PD 3.0, которые решают проблемы их энергоэффективности и совместимости с различными мобильными устройствами, а также с другой электроникой. Подобные факторы могут привести к тому, что устройство заряжается медленнее или, наоборот, быстрее, чем требуется, что также может поставить под угрозу срок службы батареи.

Контроллер MM101 в настоящее время тестируется специалистами, а SE8A уже поступил в серийное производство.