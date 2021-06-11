Samsung обновила до Android 11 российские версии двух недорогих смартфонов

Речь идёт о моделях Galaxy A20 и Galaxy A30s — оба устройства продавались по цене 12-15 тыс рублей. При этом вместе с обновлением версии Android, Samsung также освежила и собственную оболочку One UI на устройствах, а также установила свежий патч безопасности.

Обновление получило номер A205FNPUUACUF1 в случае Galaxy A20 и A307FNXXU2CUF2 в случае Galaxy A30s.

На данный момент скачать и установить апдейт могут не все пользователи. Связано это с тем, что Samsung, как и прочие производители, выдаёт обновление волнами.