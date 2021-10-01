Samsung обновила свой самый дешёвый смартфон в России до новейшей версии Android

Устройство поступило в продажу ещё в начале года. И вот сейчас, спустя столько времени, наконец-то получило первый по-настоящему крупный апдейт, сообщает SamMobile.

Вместе с Android 11, на Galaxy A02 «прилетел» и One UI 3.1. Отдельный интерес вызвал тот факт, что первыми обновление A022GDXU2BUI3 получили именно жители России. И только затем оно начало распространяться в других странах.

Напомним, что смартфон получил 6,5-дюймовый HD+ дисплей. В его основу лёг чип MediaTek MT6739, а ёмкость его аккумулятора составила 5000 мАч. В России устройство прямо сейчас можно купить за 8990 рублей.