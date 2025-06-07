Samsung обновит до One UI 8 и бюджетные модели

Ожидается, что обновление получат не только флагманы, но и линейка Galaxy A — бюджетные модели. Samsung официально об этом не уведомляла, но у вендора прозрачная программа обновлений, в которую включены следующие модели: Galaxy A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A26, A25, A24, A16 (версии LTE/5G), A15 (LTE/5G), A06 (LTE/5G).

Ожидается, что One UI 8 будет незначительным обновлением по сравнению с предшествующей версией прошивки, основанной на Android 15, и сфокусируется на прозрачном и отзывчивом пользовательском опыте.

Как сообщают инсайдеры, Samsung стремится восстановить доверие пользователей после критики One UI 7, обещая поставлять новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 с предустановленным One UI 8. Такой подход компании свидетельствует о более уверенной позиции по отношению к выпуску новой оболочки и устройств.