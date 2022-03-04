Samsung обвинили в намеренном торможении Galaxy S22 в тысячах приложений и игр

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Samsung обвинили в намеренном торможении Galaxy S22 в тысячах приложений и игрИ ведь не без оснований
Некоторое время назад Samsung представила свою флагманскую линейку — Galaxy S22. Уже многие, кто желал обзавестись устройством, сделали это. И начали делиться удивительными наблюдениями.
Так, в сети появилась информация о том, что корейский IT-гигант нарочно замедляет свои новые смартфоны. Раскрыть тайну помог достаточно простой трюк. Сначала энтузиаст запустил бенчмарк 3DMark, в котором Samsung Galaxy S22 набрал 2618 баллов. Затем он переименовал приложение в Genshin Impact, в результате чего получил падение до 1141 балла.
По словам пользователя, обнаружившего это, всему виной утилита Game Optimizing Service, встроенная в аппарат. Именно оно делает так, что более 10 тыс приложений работают на топовом смартфоне Samsung медленнее, чем могли бы.
Источник: 9to5Google