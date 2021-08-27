Samsung объявил российские цены смартфона Galaxy M32 с большим аккумулятором и быстрой зарядкой

Приведены и основные характеристики смартфона. Так, Galaxy M32 получил восьмиядерный процессор Mediatek Helio G80, благодаря которому смартфон не будет «тормозить» даже при использовании ресурсоёмких приложений. Дисплей 6,4'' Super AMOLED FHD+ с частотой обновления 90 Гц позволяет долго читать, а потому подходит людям, занятым в учебном процессе. Также благодаря дисплею можно стримить или играть. По заявлениям производителя, при попадании на экран солнечного света или при другом интенсивном освещении смартфон автоматически переходит в режим высокой яркости, что позволяет просматривать любой контент без бликов. Также дисплей защищён стеклом Corning Gorilla Glass 5. Звук, в том числе объёмный, обеспечивается системой Dolby Atmos.

Батарея, установленная в Galaxy M32, имеет ёмкость 5000 мАч. По словам производителя, этого достаточно, чтобы смело пользоваться гаджетом в течение суток. Смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки 25 Вт. В комплекте с ним поставляется зарядное устройство мощностью 15 Вт, благодаря которому пользователь сможет экономить время на заряд батареи.

Основная камера, которую получил смартфон, имеет разрешение 64 МП, а селфи-камера — 20 мегапикселей. 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 123 градуса, аналогичный человеческому глазу, позволяет запечатлеть любой момент, а макрокамера 2 МП сможет передать даже самые мелкие детали. Камера глубины 2 МП позволит создавать портреты с функцией «Живой фокус». Для любителей снимать фото в смартфоне предусмотрены режимы замедленной съемки и профессиональный, гиперлапс и множество дополнительных инструментов.