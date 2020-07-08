Samsung объявила дату анонса флагманского смартфона с поддержкой стилуса Galaxy Note 20

Стоит отметить, что до сих пор крупные компании отказываются проводить офлайн-мероприятия по случаю анонса своих новых устройств и грядущей Galaxy Unpacked, посвященный новому смартфону от корейского техногиганта не станет исключением. Вся презентация будет проходить в онлайн-режиме, к чему мы с вами, обычные зрители, все равно уже давно привыкли. Что же до даты проведения, то по заявлениям Samsung, презентация пройдет 5 августа 2020 года.